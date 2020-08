Lodi, il gallo Carlino canta troppo presto: multa da 166 euro al proprietario 83enne (Di venerdì 7 agosto 2020) commenta Una multa da 166 euro perché il suo gallo, Carlino, canta troppo presto. E' quanto accaduto a un ex muratore 83enne di Castiraga Vidardo , nel Lodigiano . Da qualche settimana, l'uomo tiene ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Lodi, gallo canta troppo presto: multa da 166 euro al proprietario - SoccorsiG : - FlorianaMissori : RT @SkyTG24: Lodi, gallo canta troppo presto: multa da 166 euro al proprietario - gazzettaparma : Lodi, multa da 166 euro (a 86 anni) perché il suo gallo canta troppo presto - XERDAN_Design : RT @SkyTG24: Lodi, gallo canta troppo presto: multa da 166 euro al proprietario -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi gallo

Il gallo canta troppo presto e lui riceve una multa sostanziosa. È la singolare vicenda capitata a un ex muratore di Castiraga Vidardo, nel Lodigiano, che da qualche settimana tiene in giardino l'anim ...L'uomo di 83 anni da qualche settimana tiene l'animale in giardino e i vicini non hanno gradito la "nuova presenza" e hanno formalizzato un esposto alla polizia locale dato che l'articolo 24 del regol ...