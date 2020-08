Courmayeur, il ghiacciaio Planpincieux rischia di crollare (Di venerdì 7 agosto 2020) Il distaccamento del ghiacciaio, grande quanto il duomo di Milano, ha scatenato la paura degli abitanti della bassa val Ferret. Settantacinque persone sono state evacuate e hanno dovuto abbandonare le loro case. Le cause del crollo del ghiacciaio sono dovute alle grandi variazioni di temperatura.Valle d'Aosta, frana la roccia sotto il ghiacciaio di Planpincieux Islanda, si stacca un pezzo di ghiacciaio che crea uno "tsunami" Nonestelvio ghiacciaio neve video drone caldo record None Leggi su panorama

