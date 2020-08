Condono edilizio e sanatoria: cosa c’è da sapere (Di venerdì 7 agosto 2020) Scopri con noi cosa c’è da sapere sul Condono edilizio e sulla sanatoria, due argomenti più che mai di attualità. La bozza del decreto legge sulle semplificazioni in attesa dell’esame del Consiglio dei Ministri, infatti, ha suscitato polemiche, in particolare per quanto riguarda il Condono edilizio, per il quale è stato richiesto lo stralcio. In tema di sanatoria edilizia, invece, il decreto semplificazioni vuole “rendere sanabili immobili interamente conformi alla pianificazione odierna e dunque passibili, ove demoliti, di essere ricostruiti identicamente”. La sanatoria però non sarà retroattiva, ma “si limiterà a riscontrare l’attuale ... Leggi su quifinanza

Tredici persone denunciate e sanzioni per circa 2.500 euro. Il ‘nodo’? Abusi edilizi in area di rispetto idraulico. E’ quanto riscontrato dai militari della stazione carabinieri forestale di Empoli: a ...

“Sacrifichiamo l’estate purché si scriva una nuova pagina per la Sicilia. La riforma urbanistica è troppo importante per essere approvata in fretta e furia. Prendiamoci tutto il mese di agosto per lav ...

Tredici persone denunciate e sanzioni per circa 2.500 euro. Il ‘nodo’? Abusi edilizi in area di rispetto idraulico. E’ quanto riscontrato dai militari della stazione carabinieri forestale di Empoli: a ...“Sacrifichiamo l’estate purché si scriva una nuova pagina per la Sicilia. La riforma urbanistica è troppo importante per essere approvata in fretta e furia. Prendiamoci tutto il mese di agosto per lav ...