Serie A. La Roma cambia proprietario, accordo nella notte: c’è il passaggio da Pallotta a Friedkin (Di giovedì 6 agosto 2020) L’accordo c’era già, adesso c’è pure la firma, arrivata nella notte. La Roma dell’era Pallotta finisce oggi, 6 agosto, e inizia quella di Dan Friedkin. Il passaggio mette in salvo la società giallorossa, che stava rischiando l’iscrizione al campionato, visto che entro il 19 agosto bisogna presentare le garanzie economiche – che Pallotta non avrebbe potuto dare – alla Covisoc. L’ANNUNCIO UFFICIALE DELLA CESSIONE L’annuncio ufficiale arriverà nella giornata di oggi, probabilmente in mattinata, per certificare il passaggio di proprietà avvenuto questa notte dopo una lunga e proficua serata che ha portato alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

