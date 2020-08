Investito dal treno a Santa Maria Capua Vetere, ragazzo perde una gamba (Di martedì 4 agosto 2020) Investito dal treno a Santa Maria Capua Vetere. Un giovane è stato Investito dal treno Frecciargento diretto a Caserta nei pressi della stazione di Santa Maria Capua Vetere. Trasportato d’urgenza in ospedale, è grave; le ferite hanno reso necessaria l’amputazione di una gamba. La dinamica resta da chiarire: non si esclude che si sia trattato di un gesto volontario. Un giovane di nazionalità straniera è stato Investito da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. ... Leggi su limemagazine.eu

