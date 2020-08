Cagliari, Di Francesco: «Nainggolan? Ne ho parlato ma dipende dall’Inter» (Di martedì 4 agosto 2020) Eusebio Di Francesco ha commentato il futuro di Radja Nainggolan, che farà ritorno all’Inter alla fine del prestito Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore del Cagliari, ha parlato del futuro di Radja Nainggolan durante la conferenza stampa di presentazione. «Giocatore forte, lo conosco benissimo ma è un calciatore dell’Inter. Col presidente abbiamo già parlato, ma dipenderà dalle scelte dell’Inter. Il ragazzo ha sempre mostrato grande attaccamento al club ma ci sono altri fattori in ballo. Dovremo muovere qualcosa nelle varie zone di campo, faremo delle valutazioni anche sul mercato e mettere nero su bianco chi potrà restare e chi andare a cercare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CagliariCalcio : Eusebio #DiFrancesco è il nuovo allenatore del #CagliariCalcio ???? Benvenuto in Sardegna, mister! ??… - DiMarzio : #Cagliari, ecco #DiFrancesco: le prime immagini dell'allenatore all'arrivo in Sardegna - apetrazzuolo : CAGLIARI - Giulini: 'Di Francesco può ridarci le ali, il suo arrivo deve riaccendere la passione dei tifosi' - zazoomblog : Cagliari Di Francesco: “Sensazioni nettamente positive pronto a ripartire. Il futuro di Nainggolan…” - #Cagliari… - violanews : Di Francesco: 'Ecco perché ho accettato la chiamata del Cagliari. Qui per entusiasmare' - -