Anzio, rubano un auto e tentano la fuga: arrestato ragazzo romeno, si cerca il complice (Di lunedì 3 agosto 2020) arrestato per furto aggravato di un auto un ragazzo romeno di 20 anni. Per non farsi prendere il giovane, insieme al suo complice, si è scontrato con l’auto degli agenti, abbandonando poi di tutta fretta quella che aveva rubato. L’arresto è avvenuto per mano degli agenti del commissariato di Anzio e Nettuno, che grazie alle indagini effettuate sono riusciri a risalire al malvivente. Il complice del ragazzo è tuttora ricercato. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Anzio rubano In quattro rubano un’auto in centro a Nettuno, la polizia arresta un ventenne Il Clandestino Giornale Roma, week end di controlli. 150 persone fermate e 6 arresti

Roma, 3 ago. (askanews) - Continuano i servizi ad "Alto Impatto" nella capitale disposti con apposita ordinanza dal Questore: Celio, Esquilino, Porta Maggiore, Trastevere, Trevi Campo Marzio, Prati i ...

Nettuno: ‘Correte stanno rubando un’auto’: la Volante si precipita sul posto e scatta l’inseguimento

E’ stato un cittadino a notare, verso le tre di notte, delle persone armeggiare vicino ad un’auto parcheggiata in zona centrale a Nettuno. Prontamente l’equipaggio della volante della Polizia di Anzio ...

