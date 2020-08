Valentina Vignali in forma smagliante, mostra il lato b su Instagram (FOTO) (Di sabato 1 agosto 2020) La cestista Valentina Vignali, nelle ultime settimane, è balzata agli onori di cronaca per la sua partecipazione al Grande Fratello e per il tradimento ricevuto dall’ex fidanzato, ma ora è in forma smagliante e fa impazzire i suoi follower con degli scatti bollenti pubblicati su Instagram. Questa volta, infatti, la Vignalona ha postato una FOTO in cui mette in bella mostra il proprio alto B, per la grande gioia dei fan. View this post on Instagram Tu porti sfiga 🤷🏻‍♀️⛈ A post shared by Valentina Vignali (@ValentinaVignali) on Aug 1, 2020 at 7:28am PDT Leggi su sportface

In questa sua ultima foto su Instagram, Valentina Vignali si lascia immortalare con indosso un costume strettissimo e le sue mani che sfiorano il Lato B. Tra tutte le concorrenti della passata edizio ...

