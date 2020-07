Trump, sanzioni contro Cina: stop al trattamento privilegiato per Hong Kong (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Donald Trump firma la legge, approvata all’unanimità dal Congresso, che introduce sanzioni contro i dirigenti cinesi che applicano le nuove regole stabilite dalla legge sulla sicurezza a Hong Konge contro le banche che hanno attività con loro. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa fiume alla Casa Bianca nella quale Trump ha anche annunciato la fine del trattamento privilegiato di Hong Kong con un ordine esecutivo con cui elimina lo status di partner commerciale preferenziale dell’ex colonia britannica. L’affondo contro Pechino è durissimo nelle parole del Presidente USA che ha indetto la conferenza ... Leggi su quifinanza

