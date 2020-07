Coronavirus, ultime notizie – Gualtieri: «Dati Eurostat sono positivi». Picco di nuovi casi in India: +100mila nelle ultime 24 ore (Di martedì 14 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, calano i nuovi contagi: 169 in 24 ore (ieri erano 234). Altri 13 morti (ieri erano 9) – Il bollettino della Protezione CivileCoronavirus in Lombardia, aumentano i contagi: +94 nelle ultime 24 ore. Preoccupa la provincia di Bergamo (+43 casi)Oltre 13 milioni di casi. La conferma è arrivata nelle ultime ore. Secondo i Dati della Johns Hopkins University, in tutto il mondo sono 13.103.290 le ... Leggi su open.online

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono, dunque, ...

Coronavirus, in Liguria sei nuovi casi di contagio e due decessi nelle ultime 24 ore

Liguria. Sono 1.177 le persone positive al coronavirus in Liguria. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull’evoluzione dell’epidemia. Il dato è frutto di 6 nuove positivi ...

