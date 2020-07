Pil, peggiorano le previsioni: slitta il decreto di luglio, a rischio le risorse per la Cig (Di sabato 11 luglio 2020) Roberto Gualtieri prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. Il rimbalzo di maggio della produzione industriale, salita del 42% rispetto al mese precedente, è definito dal ministro... Leggi su ilmattino

Roberto Gualtieri prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. Il rimbalzo di maggio della produzione industriale, salita del 42% rispetto al mese precedente, è definito dal ministro «incoraggiante». No ...

Bankitalia: Pil 2020 -9,5%, -13% se peggiora pandemia. Mina di 500 mld sulle finanze pubbliche

L’economia italiana va verso una riduzione del Pil del 9,5% quest’anno nello scenario base di una diffusione della pandemia sotto controllo in Italia e a livello globale. Lo scrive Bankitalia nel boll ...

