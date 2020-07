Le scarpe della Lidl sono un successo: rivendute online costano anche 700 euro (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lidl lancia la sua linea di abbigliamento Da “cheap” a “cool”, anzi “trendy”. È l’evoluzione, e il riscatto, della catena di supermercati low cost Lidl che con la sua linea di abbigliamento streetwear sta avendo un successo strepitoso. La collezione lanciata dal discount della periferia mette in ombra le più lussuose maison di moda. I capi Lidl stanno andando a ruba, sul sito è quasi tutto sold out e le scorte sono andate esaurite in pochi giorni. La linea di abbigliamento Lidl include 4 pezzi: le scarpe (€ 12,90), le ciabatte (€ 3,99) e i calzini (€ 0,99) e la t-shirt (€ 3,99). I colori dei capi rispettano quelli del logo del supermercato, blu, giallo e rosso. In Italia al momento i prodotti non sono in vendita. “Informiamo che al momento lo streetwear non è in previsione di vendita in ... Leggi su tpi

