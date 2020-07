Coronavirus, 6 alberghi e ristoranti su 10 rischiano di chiudere entro un anno. A rischio 800mila posti di lavoro (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglio La tempesta Coronavirus, oltre l’emergenza sanitaria e la tragedia di vite umane che ha spazzato via, si sta abbattendo su vari settori dell’economia italiana. Tra le attività più colpite, ci sono quelle legate alla mobilità delle persone: più della metà di ristoranti e alberghi nel nostro Paese potrebbero non riprendersi più dallo shock economico della prima metà dell’anno. Precisamente, 6 alberghi e ristoranti su 10 rischiano la chiusura entro un anno. Lo dice uno studio dell’Istat. I fallimenti di così tante attività porterebbero alla perdita di circa 800mila posti di lavoro. Il 65,2% delle imprese di alloggio e ristorazione dichiarano che la loro sopravvivenza è in pericolo, trascinando nel baratro un valore aggiunto di 19,6 miliardi di ... Leggi su open.online

