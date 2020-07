"Voglio essere molto esplicito". Terremoto-Berlusconi, "nuovo governo": Salvini-Meloni spiazzati dopo la manifestazione (Di domenica 5 luglio 2020) Un tempismo pesantissimo: poche ore dopo la manifestazione a Piazza del Popolo a Roma, dove si è radunato contro il governo un centrodestra unito. Insieme Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Il leghista, parlando delle voci relativi a possibili ingressi del Cavaliere in maggioranza, ha affermato: "Mi fido totalmente di lui". E Berlusconi, il giorno dopo, rilascia una pesantissima intervista a Il Giornale, firmata da Alessandro Sallusti. Intervista in cui esprime senza ambiguità il suo pensier: "La via maestra, lo diciamo tutti da tempo, rimane quella di restituire la parola agli italiani perché vi sia finalmente un governo espressione della volontà degli elettori, dopo quasi dieci anni da quando il nostro governo venne fatto cadere da una congiura di Palazzo", premette. "Tuttavia mi rendo conto che la strada per le elezioni ... Leggi su liberoquotidiano

