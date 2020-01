Super Bowl, in arrivo lo spot-sequel di Ricomincio da Capo con Bill Murray | Foto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo lo straordinario successo dello scorso anno col ritorno di Jeff Bridges nei panni del drugo de Il Grande Lebowski sembra che anche questo Super Bowl ci regalerà un viaggio negli anni ’90. Sono infatti circolate in rete delle Foto con Bill Murray nei panni di Phill Connors, lo storico personaggio della pellicola cult Ricomincio da Capo diretta da Harold Ramis nel 1993. La notizia sarebbe stata diffusa dal Northwest Herald, un giornale di Chicago, che ha riportato proprio delle immagini di Bill Murray impegnato nelle riprese dello spot presso il Woodstock Square Historic District. Non sappiamo ancora quale sarà il brand a cui si presterà lo storico attore, ma secondo le prime indiscrezioni dovrebbe essere la Jeep che fa parte tra l’altro del marchio Fiat. Ormai sembra diventata una vera e propria moda quella di riproporre gli storici film degli anni ... giornalettismo

