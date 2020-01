Trump punta su tasse e prezzo del dollaro per la corsa alla Casa Bianca (Di domenica 26 gennaio 2020) Forte dei dati sulla crescita dell’economia americana negli anni della sua presidenza, Donald Trump ha deciso di lanciare un segnale all’elettorato per la prossima corsa alla Casa Bianca, nel quale gli elettori americani saranno chiamati a confermare il presidente uscente oppure scegliere il candidato democratico. In un’intervista rilasciata a Class Cnbc e riportata dall’agenzia di stampa Adnkronos, il tycoon non ha reso segreta la sua volontà di ridurre ulteriormente il cuneo fiscale sui cittadini americani, allo scopo di incentivare soprattutto il settore manifatturiero. Non solo abbassamento della pressione fiscale ma anche una forte campagna per la svalutazione del dollaro è in cima agli obiettivi del presidente, necessario per incentivare gli investimenti a debito e rilanciare in questo modo il comparto produttivo degli Stati Uniti. Le critiche alla Fed Ai ... it.insideover

