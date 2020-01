Luca Guadagnino sui suoi prossimi film, da Chiamami col tuo nome 2 a Il signore delle mosche (Di sabato 25 gennaio 2020) Dal Sundance film Festival Luca Guadagnino ha parlato dei suoi prossimi film, dal sequel di Chiamami col tuo nome, Il signore delle mosche, un thriller con Alicia Vikander e un progetto su Bob Dylan. Luca Guadagnino in questo periodo è impegnato a Parigi, con la post-produzione della serie HBO, We Are Who We Are ma di recente ha rilasciato un'intervista a Sundance, nella quale ha parlato del sequel di Chiamami col tuo nome e ha svelato alcuni aggiornamenti sui suoi prossimi film. Al Sundance film Festival Guadagnino era in qualità di produttore esecutivo del documentario The Truffle Hunters, girato ad Alba, in Piemonte. Il seguito dell'adattamento di Chiamami col tuo nome, romanzo di André Aciman rimane in cantiere:"Ho parlato delle mie idee aTimothée Chalamet e Armie Hammer, siamo tutti impazienti". Lo show HBO rimane ... movieplayer

