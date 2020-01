Celebrity Hunted Italia, svelato il primo promo con la data di uscita – VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Cos’è Celebrity Hunted Italia? È un nuovo show prodotto da Amazon Prime VIDEO che vedrà in gioco molti volti celebri del panorama Italiano, da Francesco Totti a Fedez, i quali avranno un unico obiettivo: scappare e riuscire a non farsi beccare da ex poliziotti ed altre forze speciali, che nel frattempo faranno di tutto per trovarli ed arrestarli. I concorrenti avranno un kit di sopravvivenza e qualche euro a disposizione, mentre il montepremi finale dovrebbe ammontare a 100.000 euro. Le celebrità, che verranno unite in coppia, saranno Francesco Totti, Fedez, Luis Sal, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Costantino Della Gherardesca, Claudio Santamaria e Francesca Barra. Come rivela il promo pubblicato da uno dei concorrenti in gara, Celebrity Hunted Italia sarà disponibile a partire dal 13 Marzo 2020. Poco fa infatti, Costantino Della Gherardesca, ha pubblicato su ... trendit

