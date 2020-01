Conte: «Girone di andata premio al lavoro. Sanchez sta lavorando» – VIDEO (Di domenica 19 gennaio 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro il Lecce al Via Del Mare. Le sue parole In conferenza stampa Antonio Conte torna sullo strepitoso Girone d’andata che ha visto l’Inter racimolare 46 punti. Queste le parole del tecnico nerazzurro dopo il pareggio contro il Lecce. «Le risposte ci sono state, importanti, da parte di tutti. Ed è per questo che abbiamo fatto quel tipo di Girone di andata. Dobbiamo continuare a lavorare. Sanchez? Si sta allenando, sta cercando di ritrovare la migliore condizione dopo l’infortunio e l’operazione. È stato fuori tre mesi, dobbiamo essere pazienti. » Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Inter : ANTONIO CONTE LIVE - La conferenza della vigilia di Lecce-Inter, prima giornata del girone di ritorno - maxpan63 : @giovannibrenteg No, non concordo. Barella è Sensi non li avevamo lo scorso anno e nel girone di andata si sono dim… - ParisioGiovanni : Quando ieri mister #Conte ha detto che non sarà semplice ripetere il girone d’andata aveva ragione perché la rosa è… -