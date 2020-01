“Devo farlo…”. Grande Fratello Vip, per Wanda Nara è il momento delle lacrime. Lo ‘confessa’ in diretta (Di giovedì 16 gennaio 2020) Gli appassionati di calcio e di gossip la conoscevano già tempo. Per loro Wanda Nara è la bionda e sexy moglie dell’attaccante del Paris Saint Germain e prima ancora di un altro calciatore, Maxi López, padre di tre dei suoi figli. In Italia Wanda Nara è diventata famosa per la sua avvenenza e il triangolo amoroso (prima di Icardi, è stata sposata con l’amico e collega di Maurito, Maxi Lopez), ma adesso si parla di lei come dell’implacabile agente di Icardi, opinionista di ”Tiki Taka”, il programma di calcio condotto da Pierluigi Pardo e del ”Grande Fratello Vip 4”. Wanda Nara è stata scelta da Alfonso Signorini per commentare la nuova edizione del reality show di Canale 5 insieme al cantante Pupo.



Nella puntata andata in onda mercoledì 15 gennaio 2020, l’opinionista e moglie di Mauro Icardi si è commossa nel ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

LAngeloRibelle : RT @Rosy26008342: Oggi non ho #LaVolontà di alzarmi dal letto....però devo farlo ?????#BuongiornoATutti amici ???#16gennaio #unTemaAlGiorno h… - AngelaVillani9 : RT @Rosy26008342: Oggi non ho #LaVolontà di alzarmi dal letto....però devo farlo ?????#BuongiornoATutti amici ???#16gennaio #unTemaAlGiorno h… - kelaghani : No vabbè, la prof di storia si è dimenticata del mio compito di storia e quindi domani devo farlo quando ho anche i… -