Sci alpino | i convocati dell’Italia per Val d’Isere 2019 | c’è Alex Vinatzer | torna

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sul sito della FISI sono stati annunciati i nomi degli slalomisti italiani che prenderanno parte alla due giorni di gare di Val d'Iser che si terranno in questo weekend (slalom sabato 14 dicembre e gigante domenica 15). Questa la lista deidal direttore sportivo Maxi Rinaldi: Fabian Bacher, Andrea Ballerin, Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Stefano Gross, Federico Liberatore, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Roberto Nani, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Riccardo Tonetti,e Hannes Zingerle.

