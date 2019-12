Quando si paga per chi non può | ecco come funziona il «sospeso»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Primo venne il caffè. A Napoli si fa da secoli, si prende il caffè e se ne lascia unoto per chi non se lo può permettere. È il caffè. Dalla tazzina la tradizione è passata a decine di altri prodotti e non solo a questi. Sono decine in tutta Italia le iniziative che hanno «» nel nome. Dai giocattoli al panettone passando per le visite mediche. I GIOCATTOLI L’iniziativa è trasversale. Da Trieste in giù, si potrebbe dire. Ci sono negozi in tutta Italia che propongono il giocattolo. Si compra un dono e se ne lascia un altro al negozio che poi sarà regalato attraverso un’associazione. Vale per Palermo e Cava de’ Tirreni. A Napoli è il Comune a promuovere il regalo solidale con negozi convenzionati. Lo stesso accade a Bologna dove si può lasciare un giocattoloper i bambini ricoverati nel reparto di Cardiologia pediatrica del Policlinico Sant’Orsola. Tutti ...

