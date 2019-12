Salvini:no a Mes per difendere italiani

"Noi non abbiamo progetti per far uscire l'Italia dall'euro e dall'Europa ma semplicemente vogliamoil lavoro e il risparmio degli". Lo afferma il leader della Lega, intervenendo al Senato sul Mes. E si rivolge al premier Conte, definendolo "copia sbiadita di Monti". Poi elenca una lista di 32 professori universitari contrari al Mes. E dice: "Non vorrei che fossero marchiati con stella gialla perché hanno avuto il coraggio di dire di 'no'". Mercato delle vacche? "Io non ho cambiato idea".(Di mercoledì 11 dicembre 2019)