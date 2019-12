Terremoto | la terra trema nel Mugello | picco di 4 5 Scuole chiuse | evacuati alcuni

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Una serie di scosse disono state registrate a Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze, nel, la più forte di magnitudo 4.5. Ne dà notizia l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In precedenza si erano registrate altre scosse di intensità minore. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 9 km. Fortunatamente, al momento non risultano feriti. Il tuo browser non supporta il tag iframe Da Twitter / @lorenzo palli – Scarperia e San Pietro Sono numerose le persone che stanotte sono uscite di casa nelin seguito alla serie di scosse di, l’ultima delle quali di magnitudo 4.5. Tanti quelli che si sono sistemati in auto, vista la pioggia battente. Danni e lesioni evidenti sugli edifici. Chiusa la chiesa di San Silvestro a Barberino, crepe sul campanile di Cavallina e anche il municipio risulta ...

repubblica : La terra trema nel Mugello: terremoto di magnitudo 4,5, gente in strada ed edifici lesionati [aggiornamento delle 1… - SIENANEWS : Cento anni fa come questa notte, era tremata la terra nel Mugello....... - arual812 : RT @Ferula18: Pare che la nostra terra abbia intenzione di non star ferma, là sotto è in subbuglio e ogni tanto sbuffa come una locomotiva.… -