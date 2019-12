Più libri più liberi | Padellaro presenta “Il gesto di Almirante e Berlinguer” | “Politica

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “La caduta della politica, che una volta aveva il primato, è anche la conseguenza della caduta della crescita del nostro Paese. E oggi c’è anche un problema di selezione della classe dirigente”. A rivendicarlo il fondatore del Fatto Quotidiano, Antonio, nel corso dellazione de “Ildi, il suo ultimo libro pubblicato da Paper First, che racconta gli incontri segreti tra Giorgioed Enrico Berlinguer negli anni del terorrismo. Colloqui e gesti, come la presenza diai funerali di Berlinguer, che, in anni complicati per il nostro Paese, sotto lo scacco di brigatisti neri e rossi, rapvano secondola capacità di parlarsi, anche se su posizioni opposte, nella ricerca di “un bene superiore, il bene comune per il Paese”. Oggi, invece, la politica “vive di parole“, ...

