Concorso Regione Campania | 641 assunzioni nei Centri Impiego

leggioggi

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sul Bollettino Ufficiale dellan.73 del 05/12/2019 sono stati pubblicati 2 bandi diper 641 posti da destinare al ponteziamento deiper l’. Annunciato già a Settembre, ilvedrà la selezione di: 316 Istruttori Policy Regionaliper l’– BANDO C-IPC; 100 Istruttori Sistemi Informativi e Tecnologie – BANDO C-IST; 145 Funzionari Policy Regionaliper l’– BANDO D-FPI; 25 Funzionari Sistemi Informativi e Tecnologie – BANDO D-FSI; 50 Funzionari Policy Regionali, mediatori per l’inserimento lavorativo dei disabili – BANDO D-FPD; 5 Funzionari Comunicazione e Informazione – BANDO D-FCI. Ricordiamo che i posti in categoria C sono riservati ai possessori di un diploma, mentre è necessaria una laurea per quelli in categoria D. Tutti i Concorsi ...

concorsando_it : Pubblicato il Concorso Centri per l'Impiego Regione Campania I posti sono 641 e possono partecipare anche i diploma… - anteprima24 : ** #Corruzione a Sant'Anastasia per un concorso: ecco tutti nomi ** - annamaria_ff : RT @SkyTG24: Regione Campania, concorso per 641 addetti ai centri d’impiego -