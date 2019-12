Accadde oggi | 6 dicembre 1959 – Buon compleanno… San Paolo | la casa del Napoli compie 60

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Continua il nostro classico appuntamento con ‘’, giornata importante per gli appassionati delle statistiche, è il compleanno del… San, ladel60 anni. Inaugurato il 6nel corso del tempo si è adeguato tramite riammodernamenti e restyling, tantissime le partite disputate all’interno dell’impianto tra gioie e dolori. Incredibile un-Juventus del 1974 quando gli spettatori furono un totale di 90 736 (53 311 abbonati più 37 425 biglietti venduti), sospesa sul risultato di 6-2 per gli ospiti per motivi di ordine pubblico. La stessa partita fu giocata per l’inaugurazione dell’impianto, vinsero gli azzurri con il risultato di 2-1. Il nome Sangli fu dato nel 1963 con riferimento adi Tarso arrivato in Italia nei pressi di Fuorigrotta. Sempre contro la Juventus indimenticabile ...

