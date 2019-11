Italia-Armenia 4-0 | La Diretta Barella cala il tris | il poker è di Immobile

Italia-Armenia 4-0 live - fine primo tempo! : Italia-Armenia live – Gli azzurri di Roberto Mancini scendono in campo contro l’Armenia per l’ultima gara di qualificazione all’Europeo del 2020. La Nazionale italiana ha già staccato il pass per la fase finale. Avversaria di oggi l’Armenia, battuta all’andata non senza qualche fatica. Gli ospiti sono già fuori da ogni discorso. L’Italia vuole chiudere in bellezza davanti al pubblico del Renzo ...

LIVE Italia-Armenia 4-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : doppietta personale per Immobile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34′ Goooooooooooooooooooooooooool, Immobileeeeeeeeeeeeeeee, Zaniolo con l’esterno lancia Immobile che con una finta di tiro salta il portiere e mette in rete a porta vuota, Italia-Armenia 4-0. 32′ PALO!!!! Chiesa supera l’avversario sulla sinistra e si porta davanti al portiere prendendo il palo con un tiro di mezzo esterno. 30′ Gooooooooooooooooooooooooool, ...

LIVE Italia-Armenia 2-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : Immobile e Zaniolo firmano il vantaggio azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Jorginho imbuca per Immobile che si fa anticipare dal portiere avversario, vicina la terza rete azzurra. 17′ Bonucci prova la verticalizzazione per Di Lorenzo ma il pallone è troppo lungo e finisce fuori. 15′ Barella filtra per Chiesa che prova un tiro cross dalla sinistra, deviazione di un giocatore avversario determinante che manda fuori il pallone. 14′ Per ...

LIVE Italia-Armenia 0-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : ci prova Chiesa con un destro pericoloso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5′ Chiesa dalla destra punta l’uomo e va al tiro di destro, palla fuori sopra la traversa. 3′ Alto il baricentro dell’Italia, i terzini sono già sulla linea dei centrocampisti. 1′ Subito Italia con Bonucci per Immobile che scambia con Chiesa che prova a ritornargli il pallone ma il passaggio è troppo debole. Inizia la partita! 20.43 Ci siamo è tutto pronto, tra ...

LIVE Italia-Armenia 0-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : si parte al Renzo Barbera! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 Ci siamo è tutto pronto, tra poco il fischio d’inizio. 20.40 Entrano in campo le due squadre, inni nazionali in corso. 20.37 Mancano solamente cinque minuti all’ingresso in campo delle due squadre, tra poco inni nazionali. 20.34 La situazione nel girone J delle Qualificazioni a Euro 2020 è ben delineata. Italia prima a punteggio pieno con nove vittorie su nove (27 punti). ...

LIVE Italia-Armenia 0-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : si comincia - Immobile e Chiesa titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Dei cinque marcatori azzurri nelle sfide del 2012 e del 2013 con l’Armenia, solo Alessandro Florenzi fa ancora parte dei convocati per questo match: Pirlo, De Rossi, Osvaldo e Balotelli gli altri a segno per l’Italia. 20.28 Armenia e Italia si sono già affrontate in due occasioni, per le Qualificazioni al Mondiale 2014: per gli Azzurri un successo in trasferta (3-1) e un pareggio in casa ...

LIVE Italia-Armenia - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : Tonali ancora in campo dall’inizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 L’Armenia ha vinto le ultime due partite di qualificazione agli Europei: non arriva a tre gare di fila senza sconfitte da ottobre 2011 (tre vittorie in quel caso). 20.16 Nelle gare di qualificazione a Euro 2020 solo la Polonia (zero) ha concesso meno gol dell’Italia (uno): 0.25 reti subite in media a partita per gli Azzurri, con il 75% di clean sheet, nelle Qualificazioni a Euro 2016 le ...

Italia-Armenia stasera in diretta su Rai1 : Dopo la trasferta bosniaca di venerdì scorso, gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini si concludono stasera, lunedì 18 novembre, al Renzo Barbera di Palermo con l'ultima sfida tra Italia e Armenia. La partita, valida per la qualificazione agli Europei, sarà trasmessa in diretta da Rai1, con calcio di inizio alle ore 20.45. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con interviste e interventi da bordocampo di ...