Il dentista cinese visita i pazienti su una sdraio

(Di sabato 16 novembre 2019) Valentina Dardari L’uomo, di origini cinesi, è stato denunciato. Adesso rischia una sanzione salata e di finire dietro le sbarre Un falsoè stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica, dopo essere stato beccato a Prato. L’uomo, undi 60 anni, riceveva i suoi clienti nel suo studio, dopo averli accolti in giardino, e liva facendoli accomodare, non su una poltrona odontoiatrica, ma su unareclinabile. Adesso rischia di finire dietro le sbarre per un minimo di sei mesi fino a un massimo di tre anni. E il pagamento di una sanzione che può variare da 10mila a 50mila euro. Questo è il terzo falso, dall’inizio dell’anno, che è stato scoperto a Prato, sempre nella zona del Macrolotto Zero, in una traversa di via Pistoiese. Sulle sue tracce, come riportato da Today.it, l’unità commerciale della polizia municipale di Prato. Da ...