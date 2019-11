Moise Kean la combina grossa | ritardo alla riunione di squadra | l’allenatore dell’Everton

La famiglia Kean nel mirino dei cori razzisti. Il fratello di Moise : “Ne ho abbastanza di questo schifo” : Sul Corriere Torino le parole del fratello di Moise Kean, Giovanni. Anche lui calciatore professionista. Gioca nell’Atletico Torino categoria Eccellenza. In passato è stato vittima di insulti razzisti. Oggi, che sta per diventare papà, è preoccupato. Racconta di essere tornato a Torino ma di voler tornare in serie C o D, sempre nelle vicinanze. Vorrebbe vivere e lavorare in una cultura calcistica più simile a inglese, come la Premier, dove ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2021 Under21 : i convocati dell’Italia per Islanda e Armenia. Moise Kean osservato speciale : Riparte l’avventura della Nazionale italiana di Calcio Under21 nelle Qualificazioni agli Europei 2021. Gli azzurrini, attualmente, sono terzi nel Gruppo 1 a due lunghezze dall’Islanda e a tre dall’Irlanda, che però hanno disputato rispettivamente una e due gare in più. Per questo la selezione di Paolo Nicolato vuol mettere fieno in cascina nei prossimi due impegni per risalire la graduatoria e far valere il proprio peso. La ...