Amazon annuncia il suo primo speciale Tesori Nascosti | arrivano cinque giorni di offerte

Già nel pieno del Black Friday Amazon : le novità annunciate : Il Black Friday Amazon la farà da padrona il prossimo 29 novembre: senza nulla togliere agli altri e-commerce, nè tanto meno alle catene di elettronica, che pure vendono alla grande in quei giorni, la realtà che verrà letteralmente presa d'assalto sarà proprio la piattaforma di Jeff Bezos, come ogni anno da che è stata istituita la ricorrenza. Come riportato da 'Amazon-press.it' in un comunicato stampa che la dice lunga su quello che ci ...