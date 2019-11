Spazio | AstroLuca mostra l’Australia deturpata dagli incendi e l’Africa ‘pelle della

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Luca Parmitano, dalla sua finestra sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), dove si trova per la missione Beyond dell’Agenzia spaziale europea (Esa), continua a raccontare le bellezzeTerra e anche le sue minacce. Questa volta lo fa pubblicando foto dell’Australia e dell’Africa. In particolare, sull’Australia,la bellezza di un suo tramonto, nonostante sia “da centinaia di chilometri di fumo di“, mentre l’Africa, gli ricorda “la pelleTerra, come giganteschi fossili di stelle marine“. In Australia, più di 80stanno bruciando nel Nuovo Galles del Sud, in quello che le autorità hanno definito un numero “senza precedenti” dia livello d’emergenza. I venti hanno aumentato le fiamme, che hanno coinvolto aree colpite dalla siccità. Secondo i media ci sarebbero ...

