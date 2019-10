LIVE Cremona-Olimpia Milano | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | i ragazzi di coach

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADa parte nostra è tutto, grazie per averci seguito e continuate a farlo per le altre partite della. Seconda sconfitta consecutiva in campionato per. I vincitori dell’ultima Coppa Italia, invece, tornano al successo che mancava dall’esordio stagionale contro Treviso. MVP un Wes Saunders da 19 punti. A nulla serva un Vlado Micov da 26 punti, migliore per distacco dell’. FINISCE QUA: 82-78 PERPERDE ANCORA. 82-78 Rodriguez prende fallo sul tiro da tre, ma segna solo i primi due liberi. 82-76 Due liberi a segno per Mathews. 80-76 Rubata e lay-up di Micov. -4, ma mancano 17 secondi alla fine. 80-74 Bomba per i Meneghini. Non è finita. 80-71 due liberi a segno per Rodriguez. 80-69 BOMBA DI DE VICO! Potrebbe essere il canestro decisivo. 1’30” alla ...

