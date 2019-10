Il graffio di Corbo | “Si rialza il sipario | promette tanta luce”

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 20 ottobre 2019) L’editorialista di Repubblica Antonio, nella sua rubrica “Il”, elogia Ancelotti, Milik e Meret. Secondoci sono tutte le premesse per una grande ripartenza, con continuità, del Napoli. “Quarantasette anni in due. Il Napoli ritrova il suo futuro con i giovani Alex Meret e Arkadiusz Milik. Il nuovo corso di questo club, che solo pochi giorni fa sembrava svilito e sbandato, ha l’età, i nomi e i cognomi di due giocatori di seconda fila. Due attori non protagonisti. Ma decidono loro. Il portiere respinge tre volte nel giro di dieci secondi, disinnesca tre tiri corti e micidiali. La partita può finire al minuto 18. Prosegue sotto ritmo finché non s’impone un Milik imprevisto: segna e raddoppia come non sapeva più fare. Trova l’attimo e la forza per due colpi di prima, da vero bomber – incide. Condizionato dagli infortuni, ...

