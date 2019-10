Luigi Di Maio | lo sfogo di Giuseppe Conte | Matteo Renzi gli vuole far credere che

Giorgia Meloni contro Luigi Di Maio : "Non vi è chiaro il concetto - dovete eliminare le commissioni sui Pos" : Botta e risposta a suon di tweet tra Luigi Di Maio e Giorgia Meloni su manovra ed evasione fiscale: "In Italia bisogna combattere contro la grande evasione, non contro il commerciante", scrive in un post il ministro degli Esteri pentastellato. "Io non accetto che si criminalizzino certe categorie. P

Vittorio Sgarbi a L'aria che tira : "L'evasore è un patriota - arrestiamo Luigi Di Maio e Giuseppe Conte" : Show di Vittorio Sgarbi da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7: "L'evasore è un patriota, che difende la sua attività e il suo Paese, arrestiamo Luigi Di Maio e Giuseppe Conte che non lavorano e distruggono l'Italia", sbotta il critico d'arte: "Se tu arresti gli evasori questi non lavoreranno più

Luigi Di Maio commissariato al ministero degli Esteri - mani di Giuseppe Conte sulla Farnesina : il retroscena : Nel Movimento 5 Stelle sono in molti a voler spodestare Luigi Di Maio. Nel mirino non solo il suo ruolo di capo politico (i facilitatori che a breve saranno nominati per affiancarlo lo dimostrano), ma anche la poltrona alla Farnesina. Nei corridoi del ministero degli Esteri - scrive Il Giornale - si

Virginia Saba io e Luigi Di Maio siamo molto innamorati : Virginia Saba al programma radiofonico “Un giorno da pecora” con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, la Saba ha parlato della sua relazione con Luigi Di Maio: “Se sono innamorata di Luigi Di Maio? Si, mi sembra si sia capito ormai. E penso che anche Luigi sia innamorato, altrimenti non saremo ancora qui dopo 10 mesi”. Ecco cosa ha fatto Di Maio alla sua ragazza in occasione del suo compleanno: “Ieri notte Luigi è tornato tardi, ...

Luigi Di Maio umiliato dal premio Nobel : "Abolire la povertà"? La ricetta che smentisce clamorosamente il M5s : Di Maio aveva promesso di abolire la povertà, tuttavia non ha preso il Nobel per l' economia. Il riconoscimento invece è andato a tre economisti che la povertà hanno provato a sconfiggerla veramente. Tre i vincitori quest' anno: l' indiano Abhijit Banerjee, la francese Esther Duflo - marito e moglie

Virginia Saba e Luigi Di Maio/ 'Ha studiato inglese con me. Al compleanno mi ha...' : Virginia Di Maio ha parlato del fidanzato Luigi Di Maio: 'Io lo chiamo Luigi, al massimo 'amore', non certo 'Gigino''. E svela che...

Luigi Di Maio : No nuove tasse nella Manovra : 18.30 nella Manovra "non ci saranno nuove tasse, nemmeno quelle sulle sim telefoniche". Lo precisa il ministro degli Esteri e capo politico del M5S,Di Maio, su Facebook prima del CdM di stasera. Di Maio assicura "11 miliardi in più per i prossimi tre anni" sull'ambiente, "mezzo miliardo" per l'assegno unico alle famiglie, l'abolizione del superticket sanitario, la difesa di Quota 100che "resterà intatta". Inoltre: deducibilità Imu sui ...

Carlo Calenda spara su Luigi Di Maio e M5s : "Bambini cretini" : «Sono al governo e si presentano con un comico che vestito da Joker dice che il caos è meraviglioso. Ma il caos sarà meraviglioso per chi ha i soldi, e nel caso di Grillo anche con l’evasione fiscale. Per chi ha bisogno di servizi pubblici il caos non è meraviglioso per niente. Sembrano dei ragazzin

Il crollo di Luigi Di Maio e il boom di Matteo Renzi : il ribaltone sui social network : Con il nuovo governo sono stati stravolti gli equilibri su Facebook. Con la galassia 5 Stelle in difficoltà, la solita calma piatta del Pd e il rilancio dell'ex sindaco di Firenze (che con i suoi uomini lavora alla "costruzione" del personaggio Bellanova) La destra trionfa anche sui social network, mentre la sinistra non ha capito nulla " La Bestia di Matteo Salvini si è fatta più docile"

Luigi Di Maio con Matteo Salvini sulla riforma elettorale : "Non serve - possiamo votare lo stesso" : Luigi Di Maio si muove dal palco di Italia 5 Stelle quasi come se fosse uno di quei dissidenti che contestano la sua linea. Il capo politico sembra andare nella direzione opposta rispetto a quella tracciata da Beppe Grillo. Il tema è quello della riforma elettorale, argomento trattato con toni "salv

Luigi Di Maio : “Carcere per i grandi evasori : è una lotta che non si può fare da timidi” : "Noi ci aspettiamo che quando si approverà il testo della legge di Bilancio si possa inserire il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione. Significa che chi evade e viene beccato con le mani nel sacco, non solo lo punisci ma gli confischi quello che ha comprato grazie ai soldi dell’evasione e anche più dell’equivalente dell’evasione": così il leader M5S, Luigi Di Maio, dal Consiglio Affari Esteri in Lussemburgo.Continua a ...

Luigi Di Maio : Via Quota 100? Fantasia Renzi : 16.45 "La lotta all'evasione non la si può fare da timidi, bisogna essere decisi e chiari". Così il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Di Maio, che rilancia: "Lotta all'evasione significa anche contrastare i grandi evasori. Ci aspettiamo che quando si approverà il testo della Legge di Bilancio si possa inserire il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione". Poi ribadisce il no all'eliminazione di Quota 100e ...