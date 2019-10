Liguria Temporale Autorigenerante 15 Ottobre 2019

Fonte : retemeteoamatori

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Inil 15si è generata una lineascache ha dato luogo ad accumuli elevati. Dati Pluviometrici registrati: (Dati rete LIMET) Fabbriche 497mmArenzano 407mmGenova Pra 390mmMultedo 297mmSestri Ponente 242mmMasone 295mm Cronaca dell’evento → Leggi Qui Ma come si è formato questo fenomeno, e cos’è che lo auto-alimentato? No non è nulla di artificiale, i temporali autorigeneranti, sono un particolare fenomenosco che si “auto-alimentano”. La causa è da imputare al contrasto tra due masse d’aria differenti, una fresca e secca alle quote superiori e una calda ed umida a bassa quota. La convergenza al suolo che ne deriva, mantiene “vivo”, il monto ascendente all’interno del cumulonembo, questo permette ...

