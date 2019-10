LA STRADA DI CASA 2 OGGI NON VA IN ONDA Anticipazioni 22 ottobre | pubblico in crisi!

Anticipazioni La STRADA di casa 2 - la quinta puntata slitta al 22 ottobre : Fausto nei guai : Colpo di scena per tutti i fan della fiction La strada di casa 2 che questa sera, martedì 15 ottobre, si sono collegati in prime time su Rai 1 per seguire la quinta puntata in prima visione assoluta. Il palinsesto della rete ammiraglia, eccezionalmente per questa settimana, è stato modificato ed ecco che al posto della serie televisiva è stata trasmessa una nuova partita della Nazionale italiana di calcio, valida per le Qualificazioni ai ...

La STRADA di casa 2 stasera - ecco perché non va in onda : perché La strada di casa 2 non va in onda questa sera? Se siete qui vuol dire che avete notato che La strada di casa 2 non va in onda stasera. No, non avete sbagliato giorno e sì, c’è stata una riprogrammazione della messa in onda che è slittata da oggi 15 ottobre a martedì […] L'articolo La strada di casa 2 stasera, ecco perché non va in onda proviene da Gossip e Tv.

La STRADA di Casa 2 non va in onda oggi : l’epilogo della storia di Fausto e figli rimandato alla prossima settimana : Chi si sintonizzerà questa sera su Rai1 si accorgerà che La Strada di Casa 2 non va in onda oggi, 15 ottobre, ma lo farà solo martedì prossimo. Cambio di programmazione per la fiction con Alessio Boni che tanto successo sta riscuotendo in queste settimana con un nuovo giallo e nuovi misteri da risolvere e tutto per via del calcio. Archiviata e festeggiata la qualificazione all'Europeo 2020, i ragazzi di Roberto Mancini torneranno in ...

La STRADA di casa 2 non in onda - salta la quinta puntata del 15 ottobre : Stop forzato per La strada di casa 2, la fiction a metà strada tra il giallo e il dramma familiare a tinte storiche che vede come protagonista l’attore Alessio Boni. Dopo la messa in onda della quarta puntata lo scorso 8 ottobre sarebbe logico pensare che la quinta vada in onda martedì 15 ottobre in prima serata su Rai 1. E invece no. La fiction sta ferma un turno come a Monopoli e dà appuntamento ai telespettatori per il 22 ottobre. Il ...

La STRADA di casa 2 - grave incidente per Milena : anticipazioni trama quarta puntata 8 ottobre : Nuovo appuntamento con La strada di casa 2, la fiction a metà strada tra il giallo e il dramma familiare a tinte storiche che vede come protagonista l’attore Alessio Boni, e accanto a lui anche Sergio Rubini e Christiane Filangieri. La quarta puntata va in onda martedì 8 ottobre alle 21.25 su Rai 1. La strada di casa 2, quarta puntata martedì 8 ottobre: anticipazioni trama Lorenzo segue le tracce di Davide, scomparso dopo essere stato ...

La STRADA di casa 2 : Massimo Poggio svela un retroscena su Valerio : Massimo Poggio in La strada di casa 2: “E’ stato difficile rendere credibile Valerio” La strada di casa 2, la fiction con Alessio Boni, Sergio Rubini e Lucrezia Lante della Rovere, sta tenendo con il fiato sospeso i telespettatori di Rai1. Uno dei personaggi principali della seconda stagione di questo family drama è Valerio Costa interpretato da Massimo Poggio. L’attore, intervistato dal settimanale Tv Mia, ha ...

Spoiler La STRADA di casa 2 - 22 ottobre : Mauro trovato senza vita - Fausto nei guai : Il martedì sera di Rai 1 si tinge di giallo con la fiction La strada di casa 2 che vede protagonista Alessio Boni. La fiction si sta avviando verso il gran finale di questo secondo capitolo decisamente ricco di colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo martedì la serie tv non andrà in onda per lasciare spazio al calcio su Rai 1 ma tornerà in onda martedì 22 ottobre con la quinta delle sei puntate in programma, la quale ...

La STRADA di Casa 2 - anticipazioni quinta puntata : Fausto è innocente : La quinta e penultima puntata de La Strada di Casa 2, la fiction che vede Alessio Boni nei panni del protagonista, andrà in onda martedì 22 ottobre su Rai 1. Sembra quindi che per scoprire chi ha ucciso Mauro dovremo attendere almeno due settimane dato che la settimana prossima la fiction non andrà in onda a causa della partita della nazionale. La Strada di Casa 2, nonostante la complessità di questa seconda stagione, continua ad appassionare i ...

LA STRADA DI CASA 2/ Anticipazioni 22 e 8 ottobre : Mauro muore - Viola e Milena... : La STRADA di CASA 2, Anticipazioni puntate 22 e 8 ottobre: Mauro muore, Fausto viene accusato di omicidio, ma le figlie Viola e Milena...

La STRADA di casa - spoiler 2x05 : la moglie di Fausto potrebbe aver ucciso Mauro : La quinta puntata della seconda stagione de 'La strada di casa' andrà in onda martedì 22 ottobre in prima serata su Rai 1, perché martedì 15 ottobre lascerà spazio alla messa in onda della partita della nazionale di calcio italiana in un match valevole per la qualificazione ai prossimo Europei 2020. Secondo le ultime indiscrezioni, nel penultimo appuntamento della serie televisiva ci saranno tantissimi colpi di scena, e si arriverà al punto di ...

La STRADA di casa 2 - trama del 5° episodio : Mauro ucciso - Gloria probabile colpevole : Sulla rete ammiraglia Rai prosegue l’appuntamento con la fiction La strada di casa 2, che vede protagonisti i due attori Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere. Tuttavia, nonostante gli ascolti siano minori rispetto a quelli della prima stagione, nella quinta e penultima puntata in programma per martedì 22 ottobre 2019 salvo ulteriori cambiamenti, molti nodi verranno al pettine. Fausto si troverà in una bruttissima situazione, poiché verrà ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 8 ottobre : La STRADA di casa 2 supera i 4 milioni e vince : La quarta puntata de “La strada di casa 2”, la fiction trasmessa da Rai1, diretta da Riccardo Donna, con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere, vince il prime time di martedì 8 ottobre con 4.162.000 telespettatori pari al 18.3% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film “Sole a catinelle” ha segnato 2.787.000 telespettatori e il 12.17% di share. Su Italia 1 “Le Iene” hanno registrato 2.155.000 ...

Ascolti Tv martedì 8 ottobre - La STRADA di Casa 4 - 1 mln - Le Iene 2.1 mln - Sole A catinelle 2 - 7 mln - Bangla 1 - 1 mln : Ascolti Tv martedì 8 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La strada di Casa 1a Tv- Rai 1 – 4.162 milioni e 18.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Sole a catinelle – Canale 5 – 2.787 milioni e 12.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Le Iene – Italia 1 – 2.155 milioni e 13.2% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti ...

LA STRADA DI CASA 2/ Anticipazioni 22 e 8 ottobre : Mauro muore - Viola e Milena... : La STRADA di CASA 2, Anticipazioni puntate 22 e 8 ottobre: Mauro muore, Fausto viene accusato di omicidio, ma le figlie Viola e Milena...