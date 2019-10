Chiara Ferragni | la tenera foto di Leone sul terrazzo di casa Ma i fan notano un

Influencer - arriva in Italia il corso di laurea per diventare Chiara Ferragni : Studiare per diventare come Chiara Ferragni. L'università eCampus è il primo ateneo in Italia a proporre una laurea per Influencer all'interno del dipartimento di scienze della comunicazione: tre anni di studi e tanti esami da sostenere per cercare di diventare la prossima star del web e dei social network. Non basta un telefono e qualche selfie, il lavoro degli Influencer è più ampio e ramificato per cui non è ...

Chiara Ferragni posa con la mamma - i fan restano spiazzati : Dopo aver presentato alla 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia il suo film biopic dal titolo Unposted, la web influencer Chiara Ferragni ha sorpreso i fan pubblicando uno scatto speciale, poco prima di uscire per raggiungere una sfilata-evento. In occasione dell'attesa ode al collant - l'evento Calzedonia Leg Show tenutosi per la sua seconda edizione consecutiva a Verona - la Ferragni ha trascorso una serata insieme alla madre, ...

Fedez a Chiara Ferragni : “Visto che sei ubriaca prova a dire : appallottolamelo” : Una serata divertente in casa Lucia-Ferragni. Almeno per Fedez, che vedendo la moglie un po’ alticcia ha scherzato con lei, pubblicando tutto in una Instagram story. E la bionda influencer? Ha risposto bene alla provocazione del marito ma lui non si è arreso e ha continuato a metterla in difficoltà tanto che alla fine lei si è spazientita e non si è risparmiata nel fare il dito medio al rapper. Dopo il siparietto i due sono andati a cena ...

Chiara Ferragni esce con la mamma e scatta un selfie. I fan notano un dettaglio : «Non è possibile...» : Chiara Ferragni esce con la mamma Marina Di Guardo e scatta un selfie. I fan notano un dettaglio: «Non è possibile...». L'influencer più famosa del mondo ha...

Chiara Ferragni - come ricreare le sue onde iconiche : Chiara Ferragni: come ricreare i suoi look da Fashion Week Chiara Ferragni: come ricreare i suoi look da Fashion Week Chiara Ferragni: come ricreare i suoi look da Fashion Week Chiara Ferragni: come ricreare i suoi look da Fashion Week Chiara Ferragni: come ricreare i suoi look da Fashion Week Chiara Ferragni: come ricreare i suoi look da Fashion Week Chiara Ferragni: come ricreare i suoi look da Fashion Week Chiara Ferragni: come ricreare i ...

Chiara Ferragni - Matilde Brandi svela un retroscena e fa una gaffe in tv : Matilde Brandi svela un retroscena su Chiara Ferragni e fa una gaffe in diretta a Vieni da Me. La showgirl e ballerina è stata uno dei volti televisivi più amati degli anni Novanta. Oggi continua a praticare danza, recita a teatro, ma soprattutto è mamma delle gemelle Sofia e Aurora, nate nel 2006 dall’amore per Marco Costantini. Dopo la nascita delle figlie, la Brandi si è presa una pausa dalla tv, allontanandosi dai riflettori per ...

Vieni da me - Matilde Brandi a Chiara Ferragni : “Ma vaff***o”. Imbarazzo in studio : Momenti di Imbarazzo in diretta nel corso di Vieni da Me su Rai 1 lunedì pomeriggio. Ospite di Caterina Balivo c’era Matilde Brandi che si è lasciata andare ad un’invettiva contro Chiara Ferragni che ha fatto calare il gelo in studio. La Brandi ha raccontato infatti un aneddoto personale sull’influencer: “Sono andata alla prima del suo film e c’era anche lei. Credo non sapesse neanche chi fossi”, ha ...

