“Pane&Olio è cultura” | a Matera la merenda all’italiana tra memoria e scienza

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Un filo d’olio extra vergine d’oliva si unisce ad una fetta di pane fresco del fornaio, trasformandosi in un piacere semplice ed unico. Alla pietanza che mette d’accordo gli Italiani da Nord a Sud, è dedicato il convegno “Pane&Olio è, che si terrà martedì 15 ottobre a, presso la Fondazione Sassi (V. San Giovanni Vecchio, 24), alle ore 11.30. Ad ideare e organizzare l’incontro sono AIBI, l’Associazione Italiana Bakery Ingredients, e ASSITOL, l’Associazione Italiana dell’Industria Olearia, in collaborazione con la Fondazione Sassi, nell’ambito del “Festival Terra del Pane”, omaggio a tutto tondo all’arte bianca, tra i principali appuntamenti diCapitale della Cultura Europea 2019. Quello proposto con “Pane&olio èè un viaggio tra, per riflettere sulla popolarità di questo modo tutto italiano di fare, collegandolo ...

HuffPostItalia : Il popolo non ha più pane? Diamogli Alberto Angela! - osamundR : RT @osamundR: #MACHETEAMILANO - Ho SCOPERTO che a Milano le armerie vendono MACHETE come fosse pane?? Tragico non si rendono nemmeno conto… - edam600 : RT @B16Antonella: @edam600 Buona come il pane,e bella come il sole?????????????????????????????? -