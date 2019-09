Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Cina in trionfo anche nei -87 kg femminili con la tripletta di Zhouyu Wang : Penultima giornata di gare che è andata in archivio a Nursultan (Kazakistan) nell’ambito dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi con lo svolgimento della finale della categoria olimpica -87 kg femminile. La Nazionale cinese continua a dominare in lungo e in largo e rinforza la prima posizione nel medagliere grazie al trionfo di Zhouyu Wang, nono titolo iridato della manifestazione per il Paese di riferimento della disciplina a ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Simon Martirosyan si prende tre ori nei 109 kg : Proseguono nel segno di Simon Martirosyan i Mondiali di Sollevamento pesi in corso a Pattaya, in Thailandia, con l’atleta armeno capace di trionfare nei 109 kg maschili, iniziando il proprio dominio già nella prova di strappo, alzando 199 kg, imponendosi davanti al bielorusso Andrei Aramnau, fermo a 198 kg, con il podio completato dal Yang Zhe, e dai suoi 197 kg. Anche nello slancio Martirosyan si rende protagonista, realizzando una valida ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : il bielorusso Tsikhantsou si impone nei -102 kg - Corea del Sud e Iran con un oro di specialità a testa : Ottava giornata riservata alle ultime categorie non olimpiche del programma a Pattaya (Thailandia) in occasione dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi. Nella seconda finale odierna la Bielorussia si è aggiudicata la prima medaglia d’oro della rassegna iridata grazie alla prestazione di Yauheni Tsikhantsou nei -102 kg maschili. L’atleta bielorusso classe 1998 si è dimostrato il più costante nella distribuzione delle due ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : la colombiana Leidy Solis fa festa nei -81 kg femminili - un oro anche alla Corea del Sud : Nuova giornata di gare a Pattaya (Thailandia) dove sono in corso i Mondiali di Sollevamento pesi 2019, con la competizione riservata ai -81 kg femminili aperta dal successo della sudCoreana Jieun Lee nella specialità dello strappo, che alza 111 kg direttamente dal gruppo B. Stessa misura per la connazionale Kim Suhyeon, mentre il bronzo va ad Ankhtsetseg Munkhjantsan, in rappresentanza della Mongolia, con 110 kg. Nello slancio emerge invece la ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Rim Jong Sim al primo titolo iridato nei -76 kg femminili - oro di slancio per la Cina : La settima giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi, in corso di svolgimento nella cittadina thailandese di Pattaya fino al 27 settembre, si è chiusa con una bella finale dei -76 kg femminili in cui ha tenuto banco il duello testa a testa per la vittoria tra Corea del Nord e Cina (migliori due Nazioni nel medagliere provvisorio dell’evento). Alla fine è stata la nord coreana Rim Jong Sim a trionfare portando così a casa ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Katherine Nye conquista tre ori nei -73 kg femminili : Subito nel segno dell’americana Katherine Nye la giornata dei Mondiali di Sollevamento pesi in corso a Pattaya (Thailandia), con l’atleta statunitense capace di aprire nel migliore dei modi lo strappo, vincendo con lo score di 112 kg, nella terza prova, davanti alla nordcoreana Kim Hyo Sim, ferma a 110, mentre il bronzo se lo aggiudica l’altra americana Martha Rogers, con 106. Anche nello slancio si conferma la leadership della ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Armenia in trionfo con Mkrtchyan per un soffio nei -89 kg maschili : Arriva nel corso della sesta giornata di gare la prima medaglia d’oro del Mondiale 2019 di Sollevamento pesi per l’Armenia, con Hakob Mkrtchyan che si è aggiudicato il titolo iridato nei -89 kg maschili al termine di uno degli eventi più equilibrati dell’intera manifestazione fino a questo momento. Il caucasico si è imposto nella graduatoria combinata con una prestazione ben distribuita tra le due parti di gara che gli ha ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Lyu Xiaojun trionfa nei -87 kg maschili - sesto Nino Pizzolato : Prosegue il dominio cinese nei Mondiali di Sollevamento pesi di Pattaya 2019, con Lyu Xiaojun capace di trionfare nei -81 kg maschili, nella specialità dello strappo, alzando correttamente 171 kg al terzo tentativo, dopo aver fallito la prima prova a 165 kg. Seconda piazza al connazionale Li Dayin, con anche lui con 171 kg, effettuati però successivamente, con il podio completato dall’armeno Andranik Karapetyan, con 168 kg. Settimo ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : ori per Corea del Nord e Cina Taipei nei -59 kg femminile - vince Hsing-Chun Kuo : Nuova giornata di gare a Pattaya (Thailandia), dove sono in corso i Mondiali di Sollevamento pesi 2019, con la gara riservata ai -59 kg femminili iniziata nel segno della NordCoreana Hyo Sim Choe, capace di vincere la medaglia d’oro nello strappo, attraverso la progressione di 100 kg, 104 kg e 107 kg, sollevando appena un chilogrammo in più della taiwanese Hsing-Chun Kuo, che paga a caro prezzo un errore nel secondo tentativo. Bronzo alla ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : dominio cinese nei -55kg femminili - vince Liao Qiuyun : Proseguono con un vero e proprio dominio cinese i Mondiali di Sollevamento pesi 2019, con ben sei medaglie su nove conquistate da rappresentanti del Paese asiatico nella categoria dei -55 kg femminili, ad iniziare dalla prova di strappo, dove Zhang Wanqiong alza agevolmente la misura d’ingresso a 96 kg, ripetendosi nella terza prova a 99 kg, e imponendosi davanti alla connazionale Liao Qiuyun, ferma a 98 kg, dopo aver fallito il primo ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Cina dominante nei 67 kg maschili con Chen davanti a Feng - 13° Zanni : Dominio assoluto cinese nella prima finale di giornata a Pattaya (Thailandia) nell’ambito dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi. Nella categoria -67 kg maschili Chen Lijun si è confermato sul trono iridato per la seconda edizione consecutiva regolando il connazionale Feng Lyudong in rimonta grazie ad un fantastico esercizio di slancio. Chen si è aggiudicato l’oro nella combinata con un totale di 337 kg, frutto di uno ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Li Fabin domina nei -61 kg - Mirco Scarantino 13° nella graduatoria generale : A Pattaya, in Thailandia, ai Mondiali di Sollevamento pesi, si è svolta la finale della categoria di peso olimpica dei -61 kg maschili, che ha visto protagonista il nostro Mirco Scarantino, campione continentale in stagione (11° titolo europeo in carriera) nei -55 kg sulla pedana di Batumi (Georgia). Assente, invece, Davide Ruiu, quinto nella rassegna iridata juniores a Suva (Fiji), per via di un infortunio. Mirco Scarantino CAMPIONE EUROPEO!!! ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Jiang Huihua trionfa tra le 49 kg - battuta Hou per 1 kg! Giorgia Russo solleva 70 kg di strappo : Jiang Huihua si è laureata Campionessa del Mondo nella categoria 49 kg in occasione della rassegna iridata di sollevamento pesi che si sta disputando a Pattaya (Thailandia). La cinese si è imposta con un totale di 212 kg (nuovo record del mondo) e ha sconfitto la connazionale Hou Zhihui per appena un chilogrammo. La 21enne, che nel 2015 aveva trionfato nella 48 kg e che lo scorso anno si dovette accontentare del bronzo ad Ashgabat, ha fatto ...