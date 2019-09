LIVE Moto2 | GP San Marino 2019 in DIRETTA | Gardner e Marquez svettano nelle FP3 | infiamma

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 CLASSIFICA COMBINATA AGGIORNATA: 1 87 R.1:38.065 2 73 A.+0.011 3 22 S. LOWES +0.095 4 40 A. FERNANDEZ +0.260 5 45 T. NAGASHIMA +0.347 6 21 F. DI GIANNANTONIO +0.398 7 12 T. LUTHI +0.425 8 7 L. BALDASSARRI +0.429 9 10 L. MARINI +0.476 10 33 E. BASTIANINI +0.502 11.08 Caduta anche per Fernandez in curva 14. Nessun guaio fisico per l’iberico che prova subito a risalire in sella alla sua Kalex. 11.06 Pasini a terra in curva 10! L’esperto pilota romagnolo viene spostato fuori dal tracciato in barella per un possibile infortunio. 11.05 Bel miglioramento di Lowes che passa in terza piazza a meno di un decimo dal tempo di. 11.03 Mostruoso! L’australiano fa meglio della prestazione ...

