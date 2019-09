Governo | Renzi | ‘Conte approfitti di destino benevolo’

Governo : Renzi - ‘avanti fino al 2023 - contro povertà non contro ricchezza’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – Per me questa legislatura va al 2023. Se ci arriverà questo Governo dipenderà dalla qualità delle persone che ne faranno parte. Se i ministri saranno di livello durerà, se sarà una squadretta non durerà. Semplice, no?” Lo afferma Matteo Renzi, in un’intervista a ‘Il Sole 24 ore’. “Quanto al mio ruolo: sono un senatore della Repubblica che conta per sé e per qualche altro amico. ...

Governo : Renzi - ‘votazione su Rousseau fatto secondario’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Non mi occupo delle questioni minori. Davanti a sfide titaniche come il ruolo dell’Italia e dell’Europa nella guerra dei dazi tra Usa e Cina o il rilancio degli investimenti contro l’austerity derubrico la votazione su Rousseau a un fatto di secondario interesse. Se poi la Casaleggio e Associati ha deciso di andare a votare, amen, andremo a votare. Noi siamo responsabili e pensiamo ...

Governo : Renzi - ‘Di Maio non è problema nè risorsa’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Non mi riguarda, non mi esprimo. Io non metto veti. O meglio un veto su un nome l’ho messo: ed è il mio. Voglio dimostrare che si può orientare la politica anche solo con le idee, non solo con le poltrone. Ciò che farà Di Maio sinceramente non mi sembra così decisivo: non suoni arrogante il mio ragionamento ma fatico a considerare Di Maio come il problema o la risorsa decisiva di questo ...

Governo : Renzi - ‘con moderati aumenteremo numeri in Parlamento’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Noi in Parlamento sapremo attrarre sui contenuti i moderati di buon senso, anche per allargare la base del Governo”. Lo afferma Matteo Renzi in un’intervista a ‘Il Sole 24 ore’. L'articolo Governo: Renzi, ‘con moderati aumenteremo numeri in Parlamento’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Renzi : «Un Governo per la crescita o non avrà i nostri voti» : Intervista a Matteo Renzi: il governo andrà avanti fino al 2023 se ne faranno parte persone di qualità, se sarà una squadretta non durerà.

Governo - Di Maio colpito da bufera social - Borghi : 'Orchestrato da propaganda di Renzi' : Luigi Di Maio è finito al centro di una vera e propria bufera social. Su Twitter sta dilagando un hashtag #DiMaiobasta che è diventato un vero e proprio contenitore di giudizi poco lusinghieri per il leader pentastellato. Il tutto pare essere una conseguenza delle frizioni che stanno rinascendo tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle e che rischiano mettere a serio repentaglio quella che sembrava ormai una prospettiva certa, ossia la ...

"Così Renzi farà cadere il Governo". La profezia di Calenda : "Renzi formerà i suoi gruppi parlamentari a ottobre: lo sanno tutti". Lo ha detto Carlo Calenda, parlando dal palco di 'Festa Pesaro', tradizionale appuntamento del Pd cittadino. Riferendosi alla possibile alleanza di governo in cantiere in queste ore si è chiesto: "Davvero pensiamo che questa maggioranza possa reggere?". L'europarlamentare dem, che due giorni fa si è dimesso dalla direzione del partito, si è detto convinto ...

"Così Renzi farà cadere il Governo". La versione di Calenda : "Renzi formerà i suoi gruppi parlamentari a ottobre: lo sanno tutti". Lo ha detto Carlo Calenda, parlando dal palco di 'Festa Pesaro', tradizionale appuntamento del Pd cittadino. Riferendosi alla possibile alleanza di governo in cantiere in queste ore si è chiesto: "Davvero pensiamo che questa maggioranza possa reggere?". L'europarlamentare dem, che due giorni fa si è dimesso dalla direzione del partito, si è detto convinto ...

Renzi : "Il Governo Pd-M5s durerà se avrà ministri di qualità - Di Maio no al Viminale" : L'ex premier si prende i meriti dell'allenza tra dem e pentastellati: "Umanamente mi è costato molto, vorrei che questa fatica umana fosse riconosciuta"

Governo - Renzi : “Al Viminale un ministro professionista della sicurezza. Non Di Maio - sarebbe solo il nemico perfetto per Salvini” : Luigi Di Maio al Viminale “sarebbe solo il nemico perfetto per Salvini”. Matteo Renzi, intervistato dal Messaggero, dice la sua sulla composizione del nuovo Governo M5s-Pd. E spiega di non ritenere che il capo politico del movimento 5Stelle possa essere l’uomo giusto per il ministero dell’Interno. “Decideranno lui, Zingaretti e Conte”, ma per l’ex premier il suo ruolo sarà “certo non al Viminale, dove ...

"Il Governo dura se i ministri sono di qualità" dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...

Governo : Faraone - 'solita ossessione di Salvini per Renzi' : §Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - “Salvini: ‘Questo Governo non nasce a Roma, a Milano, a Palermo, nasce a Bruxelles. Con un solo obiettivo, cacciare il cattivo Salvini’. Questo suo vittimismo è alquanto stupido sempre, lo è ancor di più in questa circostanza, perché tutti sanno che si è cacciato da s

Governo - Matteo Renzi sui social : 'Salvini esce politicamente di scena' : L'alleanza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle è ormai sancita. A breve, il Presidente Giuseppe Conte, incaricato da Mattarella per formare il nuovo Esecutivo convocherà un nuovo giro di consultazioni, in modo da scegliere in breve tempo chi farà parte della nuova squadra di Governo. Il Premier non esclude che già nei prossimi giorni possa sciogliere la riserva e presentare i primi nomi dei prossimi ministri che saranno di scena ...

Governo - Matteo Renzi : oggi Matteo Salvini esce di scena : Governo, Renzi: oggi Salvini esce di scena."Guardiamo i fatti. All'inizio di agosto il Paese era in mano a un presunto Ministro dell'Interno