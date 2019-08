Jenni Lee | la stella del porno oggi è una senzatetto | ecco dove vive

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Una dellestar più famose del mondo, oradain un tunnel di Las Vegas.Lee, cheha 37 anni e il cui vero nome è Stephanie Saddora, è ancora nella classifica delle migliori attricial mondo: è posizionata al 119esimo posto. La notizia è rimbalzata all’improvviso e per caso. Infatti una troupe cinematografica olandese stava realizzando un documentario sul sistema di tunnel sotterranei a Las Vegas, costruito per proteggere la città da inondazioni improvvise. In uno di questi tunnell’ex star del. Quando è stato chiesto dal documentarista se fosse proprioe Lee, lei ha risposto semplicemente: “Sì, in realtà sono stata molto famosa, forse un po’ troppo. Dovrei essere ancora tra le prime 100 in qualche classifica da qualche parte”. Dimagrita ma tutto sommato in salute,e ha voluto tranquillizzare i fan: “Ho ...

