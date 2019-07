Fear The Walking Dead 5 chiude la prima parte di stagione all’insegna di Logan | tutto

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019)The5 ha concluso il suo primo ciclo con l'episodio in onda ieri sera negli Usa. Ladiche ha segnato la consacrazione di Morgan a leader e che ha visto l'esordio di Dwight, si è conclusa rivelando ai fan che i loro timori di settimana scorsa erano infondati, almeno in. La minaccia rimane così come l'aereo da sistemare per decollare e questo finale didimette insieme, forse troppo in fretta alla luce dei primi episodi. Una forzatura? Insì ma che finale di metàsarebbe senza una serie di "scoppiettanti" colpi di scena? ATTENZIONE SPOILER! Alicia e l'aereo. Queste sono le due questioni da risolvere in questo ultimo episodio e, in entrambi i casi,va come previsto. Lariesce a lavarsi via di dosso la contaminazione e il rischio che essa sia avvenuta, o almeno si spera, mentre il gruppo ...

