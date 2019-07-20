romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-07-2019 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - battistabd : RT @NelloAng: Una rotonda su via Boccea a #Roma per decongestionare il traffico, un progetto del 2005, che stiamo realizzando noi. Ancora… -
Dalla Rete Google NewsVerso il bollino rosso: primo weekend di traffico direzione vacanze - Corriere della Sera
Verso il bollino rosso: primo weekend di traffico direzione vacanze Corriere della Sera
Prime partenze verso le mete estive, e si segnalano difficoltà sulle strade, che il Viminale come ogni anno cerca di tamponare diffondendo alcune linee guida.
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 15 : 30 : CI SONO NOTEVOLI DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA. UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE SINO POCO PRIMA DEL BIVIO DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA. SULLA LAURENTINA CODE TRA LA SELVOTTA E L’INCROCIO CON VIA DELLA SOLFARATA SULLA LITORANEA INCOLONNAMENTI IN DIVERSI TRATTI NELLE DUE DIREZIONI TRA TORVAJANICA, CASTEL PORZIANO E CASTEL FUSANO. SCORREVOLE IL Traffico SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE, SUL ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA Roma, TRA IL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL DI DECIMA SUL RESTO DELLA CITTA’ NON EVIDENZIANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’ , SE NON QUELLE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B FORTI RITARDI TRA REBIBBIA E BOLOGNA PER UN GUASTO E INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE QUINTILIANI Mentre per LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. OGGI E DOMANI, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 13 : 30 : SULLA VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA Roma, TRA IL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL DI DECIMA SUL RESTO DELLA CITTA’ NON EVIDENZIANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’ , SE NON QUELLE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B FORTI RITARDI TRA REBIBBIA E BOLOGNA PER UN GUASTO E INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE QUINTILIANI Mentre per LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. OGGI E DOMANI, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 12 : 30 : DA POCO CHIUSA AL Traffico LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VITINIA DIREZIONE OSTIA PER L’INTERVENTO DI VIGILI DEL FUOCO E PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA ANCORA DIFFICOLTA’ SULLA VIA PONTINA IN USCITA DA Roma, LUNGHE CODE SONO ANCORA SEGNALATE TRA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE E CASTEL DI DECIMA IN DIMINUZIONE INVECE LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE , TRA LE USCITE ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 11 : 30 : DA POCO CHIUSA AL Traffico LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VITINIA DIREZIONE OSTIA PER L’INTERVENTO DI VIGILI DEL FUOCO E PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA ANCORA DIFFICOLTA’ SULLA VIA PONTINA IN USCITA DA Roma, LUNGHE CODE SONO ANCORA SEGNALATE TRA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE E CASTEL DI DECIMA IN DIMINUZIONE INVECE LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE , TRA LE USCITE ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 10 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DELL’ACQUEDOTTO FELICE DIREZIONE PER IL RESTO Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. . CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU VIA DEL FORO ITALICO LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A. SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO METRO SOSPESA TRA COLLI ALBANI E ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 09 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DELL’ACQUEDOTTO FELICE DIREZIONE PER IL RESTO Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. . CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU VIA DEL FORO ITALICO LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A. SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO METRO SOSPESA TRA COLLI ALBANI E ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 09 : 00 : SEMPRE SCORREVOLE IL Traffico SULLE STRADE PRINCIPALI DELLA CAPITALE, SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA; IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE SEGNALIAMO PULIZIE E POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE, TRA LE 7 E MEZZOGIORNO, SULLA PANORAMICA PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI Roma ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 08 : 30 : SEMPRE SCORREVOLE IL Traffico SULLE STRADE PRINCIPALI DELLA CAPITALE, SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA; IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE SEGNALIAMO PULIZIE E POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE, TRA LE 7 E MEZZOGIORNO, SULLA PANORAMICA PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI Roma ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, RAGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE ANDRA’ AVANTI PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI Roma CAPITALE ATTENZIONE AI DIVIETI E CAMBAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE SU NUMEROSE STRADE DI OSTIA , DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA. DIVIETI ATTIVI FINO ALLE 7 DI LUNEDÌ 22 LUGLIO IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ ...
Traffico Roma del 19-07-2019 ore 20 : 00 : DISAGI SUL LUNGOTEVERE DIAZ PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA PAOLO BOSELLI DIREZIONE PONTE MILVIO rallentamenti in via del giuba in prossimità di via mogadiscio per un albero caduto sulla strada in VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA; IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE ...
Traffico Roma del 19-07-2019 ore 19 : 30 : DISAGI SUL LUNGOTEVERE DIAZ PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA PAOLO BOSELLI DIREZIONE PONTE MILVIO rallentamenti in via del giuba in prossimità di via mogadiscio per un albero caduto sulla strada in VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA; IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE ...
Traffico Roma del 19-07-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA ALLA SALARIA E DALLABUFALOTTA ALLA PRENESTINA. CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA A VIA TUSCOLANA. CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE Roma, LUNGO LA COMPLANARE PER IMMETTRESI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 19-07-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA ALLA SALARIA E DALLABUFALOTTA ALLA PRENESTINA. CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA A VIA TUSCOLANA. CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE Roma, LUNGO LA COMPLANARE PER IMMETTRESI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 19-07-2019 ore 18 : 00 : DISAGI IN VIA LAURENTINA PER UN INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO ANULARE PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI AUTO IN COLONNA DA VIA TIBURTINA ALL’USCITA PER LA A24 TORNIAMO IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA; IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON CONSEGUENTI ...