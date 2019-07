IL SEGRETO | anticipazioni puntata di venerdì 19 luglio 2019

tvsoap

(Di giovedì 18 luglio 2019)2000 de Ildi19: Alvaro accetta i soldi di Elsa, rimarcando però che li accetta solo come prestito e che vuole poi restituirli… I componenti della famiglia Miranar rammentano diversi episodi del loro passato, ma – per via dell’elisir – i ricordi che riaffiorano sono spesso spiacevoli… Isaac chiede a Alvaro il motivo per il quale è stato picchiato, ma lui non risponde e ciò convince ancor di più Isaac che il medico ha un passato da nascondere e che deve proteggere Elsa. Quest’ultima, tuttavia, non gradisce l’interessamento e dice chiaramente a Isaac di lasciarla in pace. In seguito, Carmelo offre a Alvaro il posto di medico titolare… Fernando, Maria e i bimbi passano una bella giornata fuori dalla villa e Fernando spera in un loro futuro insieme. Al ritorno alla villa, però, Maria trova ...

