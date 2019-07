Il Signor Diavolo | l’horror purissimo di Pupi Avati spiazza con brividi e poesia

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Macabro, sacrilego, diabolico.torna al pane sconsacrato per i suoi denti:. E si sa quante bastonate ha ricevuto da noi il grande, ma ne Il(nelle sale il 22 agosto!) rivela in tutta onestà quell’ambigua cupezza presente in tutti i suoi “drammi”, architrave manifesta del male profondo nell’uomo che ha allegoricamente e liberamente illustrato nel primo decennio della sua carriera. Ilsubito nell’incipit con un dettaglio sanguinolento e mefitico da saltare sulla sedia. Si chiama jump scare, roba da americani, si diceva una volta. Una neonata viene sbranata nella sua culla da un ragazzo deforme e mostruoso con canini da maiale. Il sangue gocciola sui titoli di testa. Siamo nell’autunno del 1952, bassa padana, in una zona imprecisata tra l’Emilia e il Veneto. È lì che il ragazzo deforme, Emilio, dopo aver ...

