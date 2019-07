Sondaggi politici Noto | i giovani rifiutano lavori di basso livello

termometropolitico

(Di lunedì 15 luglio 2019):idi“Nei prossimi due o tre anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori ma non so dove andarli a trovare. Carpentieri, saldatori. Abbiamo lavoro per 10 anni e cresciamo ad un ritmo del 10% ma sembra che iabbiano perso la voglia di lavorare. D’altra parte, se uno si accontenta di fare il rider a 500/600 euro. Da noi un lavoratore medio prende 1600 euro: purtroppo mi sembra che abbiamo, su questo, cambiato cultura”. L’allarme lanciato dal numero uno di Fincantieri, Giuseppe Bono, sembra trovare riscontro nei numeri di unpubblicato su QN del 14 luglio.: i “no” deiSecondo l’indagine, la maggioranza deirifiuterebbefaticosi ma ben retribuiti. E così ecco fioccare i no ad un impiego come saldatore (53 per cento), ...

_andreamoroni_ : Domani usciranno i soliti sondaggi sui gradimenti ai vari politici e Conte sarà al 64%. Ah no, sono usciti ieri. - marobe997 : RT @angelo_ra_: Sondaggi politici/ Russiagate, Lega al 37%: sfida Salvini-Conte, per 46% Governo ko Ecco quanto gli frega del russiagate… - angelo_ra_ : Sondaggi politici/ Russiagate, Lega al 37%: sfida Salvini-Conte, per 46% Governo ko Ecco quanto gli frega del rus… -