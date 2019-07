Ivan Zazzaroni scrive a Sinisa Mihajlovic | “Ho fatto il giornalista e non l’amico So di

Sinisa Mihajlovic malato - la notizia di Ivan Zazzaroni : “Amicizia di 20 anni rovinata” - lui : “Scusa” : La malattia di Sinisa Mihajlovic anticipata dal Corriere dello Sport di Ivan Zazzaroni. In conferenza stampa, l'allenatore serbo ha attaccato indirettamente chi "ha rovinato un'amicizia che durava da vent’anni. Lo ha fatto per vendere duecento copie in più". Oggi, Zazzaroni risponde in un lungo editoriale: "Ho fatto il giornalista e non l'amico. Oggi non lo rifarei".Continua a leggere