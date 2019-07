Uomini e Donne | Angela Nasti a pranzo col difensore granata Bonifazi | si parla di flirt

Uomini e Donne - accuse a Gemma Galgani : “Mente - ma la sistemo io” : Anche se il trono over di Uomini e Donne è andato in vacanza come la maggior parte dei programmi tv, anche in questi giorni estivi non si fa che parlare dei suoi protagonisti. O ex, come Giorgio Manetti. Il cavaliere storico della trasmissione di Maria De Filippi ed ex fidanzato di Gemma Galgani ha abbandonato da tempo lo studio ma a quanto si mormora sarebbe pronto a tornare. A dirlo è lui stesso attraverso una clip pubblicata sul suo profilo ...

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne? (VIDEO) : Giorgio Manetti, tra i cavalieri più celebri di Uomini e Donne over potrebbe tornare nella trasmissione condotta da Maria de Filippi il prossimo settembre?Possibile come anche no, ma dopo che lui stesso ha lasciato intendere qualcosa in un video postato sul suo profilo di Instagram i fan si sono scatenati ipotizzando che il cavaliere possa veramente rimettere piede nello studio che per anni lo ha visto protagonista anche grazie all'infinito ...

Jeremias e Soleil si sono lasciati : c’entra una ex di Uomini e Donne : Perché Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati È giunta al capolinea la storia d’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Dopo le voci di crisi degli ultimi giorni, è il settimanale Chi a confermare la rottura tra i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. A quanto pare la separazione sarebbe avvenuta per colpa […] L'articolo Jeremias e Soleil si sono lasciati: c’entra una ex di Uomini e Donne proviene da ...

Matteo Gentili rifiuta Uomini e Donne : riavvicinamento in corso con Alessia Prete : Tra Matteo Gentili ed Alessia Prete sarebbe in corso un riavvicinamento. Dopo la rottura, avvenuta come un fulmine a ciel sereno, i due giovani sono stati spesso ospiti a Pomeriggio Cinque. Tra di loro la pace pareva molto lontana, ma secondo quanto dichiarato dall'ex gieffino sarebbe in corso un riavvicinamento. Secondo DiPiùTv, Matteo ha addirittura rifiutato il trono di Uomini e Donne in modo da darsi il tempo necessario per ricostruire la ...

Gossip Uomini e donne - Rocco Fredella difende la fidanzata dagli haters : 'Solo invidia' : Sono lontanissimi i tempi in cui Rocco Fredella corteggiava Gemma Galgani a Uomini e donne. Oggi l'ex cavaliere è felicemente fidanzato con Doriana Bertola, o semplicemente Dory come ama farsi chiamare, e non nasconde il proprio amore nei social network o alle pagine di 'Uomini e donne Magazine'. Molti fan del dating show sostengono la coppia, dicendosi ben lieti di vedere il piastrellista sorridente e innamorato, mentre altri fin dall'inizio ...

Uomini e Donne : Mattia Marciano fa sul serio con Viktorija Mihajlovic : Uomini e Donne: la nuova fidanzata di Mattia Marciano è Viktorija Mihajlovic Altro che ritorno di fiamma con Angela Nasti, Mattia Marciano ha una nuova fidanzata! Il gossip circola da qualche giorno ma è ora il settimanale Chi a confermare tutto. L’ex tronista di Uomini e Donne è felicemente impegnato con Viktorija Mihailovic, figlia dell’allenatore […] L'articolo Uomini e Donne: Mattia Marciano fa sul serio con Viktorija ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè : si sarebbero lasciati per una ex di Uomini e Donne : La storia d'amore tra Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez sarebbe ufficialmente giunta al capolinea: a confermare il gossip che è circolato sul web nei giorni scorsi è stato il settimanale "Chi" con il suo numero uscito il 10 luglio. La rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, sostiene che i due ragazzi si sarebbero lasciati dopo una furiosa lite avvenuta mentre si trovavano in Sicilia: la causa di questo allontanamento pare definitivo, ...

Uomini e donne : la prima puntata andrà in onda il 16-09 - registrazioni forse a fine agosto : Mancano ancora diverse settimane alla fine dell'estate durante la quale diversi ex protagonisti di Uomini e donne continuano a far parlare di sé con inattese rotture, probabili litigi o conferme del loro amore. Al centro del gossip sono finite, in particolare, Angela Nasti e Giulia Cavaglià che hanno concluso in gran fretta le loro relazioni con gli ex corteggiatori. Angela e Alessio Campoli si sono lasciati di comune accordo mentre restano ...

Teresa e Salvatore scomparsi. Perché non vengono più invitati a Uomini e Donne? La risposta gela i fan : Ve li ricordate Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. I due formano una delle coppie più solide e longeve che si sono formate negli studi di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Insieme da più di quattro anni, Terry e Salvo si sono sposati e si amano tantissimo. Ma come in molti hanno notato sono definitivamente scomparsi dalla televisione: non si fanno più vedere. Nessuna traccia dei due da Barbara D’Urso, ...